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Бывший футболист сборной оценил попадание в руку Чалова в штрафной ЦСКА

Экс-футболист Деменко: для меня рука Чалова – не пенальти

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ПФК ЦСКА

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший в том числе за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что эпизод центрального матча последнего тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» с попаданием мяча в руку форварду Федору Чалову в штрафной армейцев не тянул на назначение одиннадцатиметрового.

«Считаю, что такие моменты не нужно ставить, чтобы не испортить игру. Там действительно такое касание, что для меня это не пенальти. Как это трактуется в футболе сейчас, другое дело – вниз попадает, касание от тела и так далее. Но для меня – нет, это не пенальти», — подчеркнул Деменко.

ЦСКА и «Спартак» во второй раз в сезоне разошлись миром в чемпионате, закончив свое противостояние нулевой ничьей. «Спартак» занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги шестое место с 39 очками, в то время как ЦСКА располагается строчкой ниже, набрав 38 очков после 25 проведенных матчей.

Ранее Вячеслав Колосков отказался назвать футболом матч между ЦСКА и «Спартаком».

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