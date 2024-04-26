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Постпред РФ обвинил США в составлении сценариев преступления Украины

Постпред РФ Тарабрин: США составляют сценарии химических преступлений Киева

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Сергей Отрошко/РИА Новости

Государства — участники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) встревожены тем, что Соединенные Штаты и их союзники выгораживают и составляют сценарии химических преступлений Украины. Об этом заявил в ходе видеоконференции посол Российской Федерации в Гааге, постоянный представитель страны при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

По его словам, США выгораживают Украину и ее президента Владимира Зеленского из-за желания во что бы то ни стало нанести России стратегическое поражение.

«США... непосредственно составляют сценарии применения химоружия в зоне боевых действий, руководят и участвуют в их реализации», — сказал Тарабрин, добавив, что это происходит при непосредственном участии западных спецслужб.

В марте Тарабрин заявлял в интервью газете «Известия», что Вооруженные силы Украины неоднократно применяли против бойцов Вооруженных сил России химические боеприпасы американского производства. Он подчеркивал, что эти действия нарушают первую статью конвенции о запрещении химоружия.

Ранее РИА Новости сообщало, что западные страны испытывали на территории Украины препарат, который может вызывать рак.

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