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В Кремле анонсировали выступление Путина на заседании Совета законодателей РФ

Песков: Путин 26 апреля выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря российского лидера, в мероприятии примут участие «руководители законодательных органов субъектов нашей страны, руководители Совета законодателей».

Он уточнил, что присутствовать будут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, сопредседатель Совета законодателей и первый зампред Совфеда Андрей Яцкин, а также сопредседатель и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Песков добавил, что после заседания глава государства проведет в Санкт-Петербурге несколько непубличных рабочих совещаний.

До этого сообщалось, что на заседании Совета законодателей Володин выступил с предложением о формальном закреплении за каким-либо министерством вопросов реализации демографической политики и поддержки российских семей.

Ранее Песков анонсировал поездку Путина в Якутию.

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