Российский посол предупредил о возможной провокации Киева с отравляющими веществами

Неудачи в боевых действиях могут подтолкнуть Украину на провокации с использованием отравляющих веществ, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. Об этом пишет РИА Новости.

«Учитывая, что ситуация на поле боя складывается для Киева неблагоприятным образом, можно ожидать, что украинские неонацисты не остановятся ни перед чем и несомненно продолжат устраивать различного рода провокации, в том числе с применением отравляющих веществ», — сказал Тарабрин в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По его словам, Вооруженные силы Украины неоднократно применяли химические боеприпасы, а также токсичные химикаты американского производства.

До этого Тарабрин заявил, что западные оппоненты России «задействуют все имеющиеся в арсенале средства» для подрыва авторитета РФ как ответственного государства-участника Конвенции по запрещению химического оружия. Цель этих манипуляций — изоляция РФ в ОЗХО, а в идеале — отказ от активной деятельности РФ на этом направлении, подчеркнул постпред.

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