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Войска РФ поразили технику ВСУ на ж/д станции в Харьковской области

МО РФ: поражены личный состав и техника ВСУ на ж/д станции в районе Балаклеи

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nakipelotv/Twitter.com

Российские войска поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи (Харьковская область). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сводке.

Военные РФ также поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, нанесен удар по живой силе и технике в 112-ти районах, добавили в МО России.

Там отметили, что цели поражены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Утром 26 апреля координатор подполья на контролируемых Киевом территориях Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по поезду ВСУ при выгрузке личного состава. По его словам, удар был нанесен 25 апреля по ж/д станции Балаклеи. Населенный пункт находится в Изюмском районе Харьковской области.

Военный эксперт Андрей Марочко также рассказал, что в Харьковской области уничтожен пункт временной дислокации диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Он находился в здании учебного заведения в Кирилловке Чугуевского района.

Ранее в Харькове повредили телевышку.

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