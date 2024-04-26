«Мебель дрожала»: жители Туапсе рассказали о землетрясении

Жительница Туапсе Юлия рассказала «Газете.Ru», что во время землетрясения ощутила очень сильный толчок, из-за которого дрожала мебель. По ее словам, ей пришлось эвакуироваться из здания на улицу.

«Я проживаю в Краснодарском крае, в Туапсе. Ощутили один толчок, но очень сильный. Так как работаю на 7-м этаже, эвакуировались на улицу совместно с другими коллегами. Мебель дрожала», — сказала она.

Еще одна жительница города Мария в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что от подземных толчков тряслись полы и потолки. Женщина отметила, что испугалась.

«Дрожали полы и потолки. Продолжалось секунд 10-12 наверно. Испугалась? Пожалуй, да. Малоприятное ощущение. Я не считала толчки. Если один, то он был продолжительный. Я была в кафе. Все сидели как сидели. Но дверь выхода была рядом с моим столиком, я в принципе могла в любую секунду выйти на улицу», — уточнила она.

26 апреля в Единой диспетчерской дежурной службе (ЕДДС) Туапсе Краснодарского края заявили о фиксации подземного толчка.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 3,6 на глубине 10 км, на расстоянии в 93 километра к юго-западу от Краснодара и в восьми километрах к юго-западу от Новомихайловского.

Местные жители о повреждениях или пострадавших не сообщали.

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