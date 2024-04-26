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Блинкен пригрозил Китаю новыми санкциями из-за конфликта на Украине

Блинкен: США готовы усилить давление на Китай на фоне конфликта на Украине

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Tobias Hase/Global Look Press

Соединенные Штаты готовы усилить давление на Китай и намерены применить новые санкции на фоне украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой КНР Си Цзиньпином, трансляцию пресс-конференции вел Youtube-канал Госдепартамента США.

«США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая», — заявил политик.

Он подчеркнул, что данное решение связано с положением дел на Украине. По словам Блинкена, продолжение поддержки Китаем России в вопросе украинского конфликта приведет к новым ограничительным мерам со стороны США.

При этом Блинкен отметил, что Соединенные Штаты не хотят сдерживать развитие Китая и противостоять Пекину. Он также добавил, что обеспокоен поддержкой, которую Пекин оказывает Москве на международной арене.

Ранее Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.

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