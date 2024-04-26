Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США объяснили, почему Киеву нужно с осторожностью пользоваться новым пакетом помощи

BI: предоставленный США пакет помощи Украине может оказаться последним

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Украинской армии необходимо с осторожностью распоряжаться предоставленной США помощью в размере $61 млрд, поскольку этот пакет может оказаться последним для Киева. Об этом пишет газета Business Insider.

«Военные эксперты советуют Украине осторожно использовать последний пакет американской помощи в размере 61 миллиарда долларов, поскольку всегда существует вероятность того, что американская помощь снова может быть сорвана из-за политики», - говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что предстоящие президентские выборы в США, на которых кандидат от республиканцев Дональд Трамп «гораздо менее благосклонен к Украине», а также продолжающиеся разногласия в ходе обсуждения помощи Киеву между политическими партиями Соединенных Штатов в конгрессе «могут осложнить предоставление будущей помощи Украине».

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что НАТО несет ответственность за возникновение кризиса на Украине, альянс должен задуматься о своей роли в нем и перестать сваливать вину на другие страны.

Ранее Шойгу обвинил США в целенаправленном затягивании конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами