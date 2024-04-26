Украинской армии необходимо с осторожностью распоряжаться предоставленной США помощью в размере $61 млрд, поскольку этот пакет может оказаться последним для Киева. Об этом пишет газета Business Insider.

«Военные эксперты советуют Украине осторожно использовать последний пакет американской помощи в размере 61 миллиарда долларов, поскольку всегда существует вероятность того, что американская помощь снова может быть сорвана из-за политики», - говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что предстоящие президентские выборы в США, на которых кандидат от республиканцев Дональд Трамп «гораздо менее благосклонен к Украине», а также продолжающиеся разногласия в ходе обсуждения помощи Киеву между политическими партиями Соединенных Штатов в конгрессе «могут осложнить предоставление будущей помощи Украине».

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что НАТО несет ответственность за возникновение кризиса на Украине, альянс должен задуматься о своей роли в нем и перестать сваливать вину на другие страны.

Ранее Шойгу обвинил США в целенаправленном затягивании конфликта на Украине.