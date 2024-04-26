В Краснодарском крае загорелась гостиница

В Краснодарском крае в микрорайоне Широкая щель курортного поселка Лермонтово сотрудники МЧС приехали на место крупного пожара в гостевом доме. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Местные жители сообщили, что перед пожаром слышали очень мощный хлопок. Некоторые не исключили, что мог взорваться газ.

Подробностей об инциденте и пострадавших пока не приводят.

Накануне пожарные ликвидировали горение в клубе «Инжи» в Нижнем Тагиле. По данным МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании появилось днем 25 апреля. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 20 человек.

До этого в МЧС сообщали, что на омском предприятии локализовали возгорание емкостей с нефтепродуктами. Спасатели локализовали возгорание на площади 1 тыс. кв. метров. Выяснилось, что горели три емкости с нефтепродуктами. В инциденте никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Челябинской области.