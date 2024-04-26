Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае загорелась гостиница

В Туапсинском районе Краснодарского края загорелся гостиный дом после взрыва

В Краснодарском крае в микрорайоне Широкая щель курортного поселка Лермонтово сотрудники МЧС приехали на место крупного пожара в гостевом доме. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Местные жители сообщили, что перед пожаром слышали очень мощный хлопок. Некоторые не исключили, что мог взорваться газ.

Подробностей об инциденте и пострадавших пока не приводят.

Накануне пожарные ликвидировали горение в клубе «Инжи» в Нижнем Тагиле. По данным МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании появилось днем 25 апреля. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 20 человек.

До этого в МЧС сообщали, что на омском предприятии локализовали возгорание емкостей с нефтепродуктами. Спасатели локализовали возгорание на площади 1 тыс. кв. метров. Выяснилось, что горели три емкости с нефтепродуктами. В инциденте никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Челябинской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами