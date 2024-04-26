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Стало известно, чем занимаются ученые на Украине

Mash: США на Украине проводят испытание психотропных препаратов на гражданах

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Ученые из США и Украины проводят испытания сильнодействующих психотропных препаратов на гражданах страны в больнице в Ивано-Франковской области, чтобы выявить влияние дозировок на организм человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Американские учёные испытывают на жителях Украины сильнодействующие психотропные препараты. Биолабораторию в Ивано-Франковской области открыла подконтрольная Минобороны США компания», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что американский историк и политический комментатор Дан Лазар заявил, что выделяемый Вашингтоном многомиллиардный пакет помощи Украине, скорее всего, станет последним, который утвердит конгресс. Лазар отметил, что Украина не имеет шансов победить Россию, у которой в четыре раза больше людей и в 10 раз сильнее экономика. Поэтому Киев не сможет добиться радикального изменения ситуации на поле боя. Поэтому конгресс США, судя по всему, в последний раз одобрил такой пакет помощи Украине.

По словам Лазара, власти Украины, затягивая конфликт, лишь ухудшают свои позиции и вынуждены будут пойти на значительные уступки России. При таком развитии событий, подчеркнул ученый, Россия вновь станет силой, с которой все в Европе будут вынуждены считаться, а влияние США снизится.

Ранее Зеленский прокомментировал выделение США нового пакета помощи Украине.

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