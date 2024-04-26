Виновник взрыва Toyota экс-офицера СБУ в Москве пожаловался на арест

В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест Владимира Головченко, которого обвиняют в организации подрыва Toyota Land Cruiser Prado экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом пишет ТАСС.

«В районный суд поступила апелляционная жалоба на арест Головченко», — рассказали изданию в суде.

12 апреля во дворе многоэтажного жилого дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль принадлежал Василию Прозорову — он в момент взрыва находился внутри, бомба сработала, когда он завел машину. Как сообщил его помощник, экс-офицер СБУ получил ранения ног и руки, но остался жив.

18 апреля суд в Москве заключил под стражу подозреваемого в подрыве авто экс-офицера СБУ. 40-летнего Владимира Головченко подозревают в работе на Службу безопасности Украины (СБУ) и в покушении на ее экс-сотрудника Василия Прозорова в российской столице. Днем позже Замоскворецкий суд Москвы принял решение заключить под стражу Ивана Паскаря, второго фигуранта того же дела.

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