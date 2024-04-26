Девушка попала в реанимацию, выпив в аэропорту кофе из автомата

В Испании госпитализировали девушку, которая выпила кофе из автомата в аэропорту. Об этом сообщает Daily Mail.

В начале недели 21-летняя пострадавшая, работающая в авиакомпании, купила кофе в автомате в аэропорту Майорки. Она заметила, что у напитка странный вкус, а затем увидела, что стакан наполнен насекомыми. После этого у нее начался анафилактический шок: лицо распухло, горло сжалось, и ей стало трудно дышать.

Медики ввели ей на месте адреналин и другие препараты, после чего ее срочно доставили в клинику в Пальме. Следующие 36 часов она провела в отделении интенсивной терапии. Ее семья подала жалобу на аэропорт в Национальную полицию.

Они утверждают, что наличие жучков в кофейной чашке — преступление против здоровья населения и неосторожное причинение вреда здоровью. Это, как утверждается в иске, стало следствием плохого обслуживания автомата с напитками сотрудниками аэропорта.

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