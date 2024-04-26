Защита заместителя Шойгу будет настаивать на передаче его дела ГВСУ СК

Защита заместителя министра обороны России Тимура Иванова указала в апелляционной жалобе на его арест, что уголовное дело о получении крупной взятки должны расследовать военные следователи, а не гражданские. Об этом говорится в тексте жалобы, передает ТАСС.

26 апреля адвокаты Иванова обжаловали его арест и попросили Мосгорсуд принять самостоятельное решение по его делу, не возвращая материалы в первую инстанцию.

«Уголовное преследование такого лица находится в исключительной юрисдикции главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета РФ», — говорится в документах адвокатов.

Сейчас следствие в отношении Иванова и других фигурантов ведет ГСУ СК РФ.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Известно, что будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. Следствие полагает, что чиновник сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Сам Иванов отвергает свою причастность к получению взятки. В суде он заявил, что готов предоставить развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее следователи заявили о возможной причастности Тимура Иванова к другим преступлениям.