Шойгу рассказал об интересах России в отношениях с Пакистаном

Россия собирается развивать военное сотрудничество с Пакистаном. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей встречи с министром обороны Пакистана Хаваджей Асифом в Астане.

Глава ведомства обратил внимание, что уже сейчас есть положительная динамика в отношениях между военными ведомствами двух стран.

В конце марта премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф тоже заявил, что страна намерена расширять двустороннее сотрудничество с Россией. Он также подтвердил, что президенту России Владимиру Путину предложено посетить Пакистан с официальным визитом.

До этого президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян на переговорах с Путиным в Абу-Даби заявил, что его страна продолжит укреплять отношения с Россией и расширять сферы сотрудничества для дальнейшего роста.

Ранее в ЕС заявили о более чем десятикратном росте одного вида поставок из России.