Названы два главных плюса синтетической одежды

Эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какую экипировку стоит выбрать любителям футбола для игры на открытых площадках в весеннее время года, чтобы не простудиться при переменчивой погоде. По мнению эксперта, спортивная одежда из синтетических материалов помогает эффективно отводить влагу, а также спасает от переохлаждения.

«Если на улице еще прохладно, используйте тренировочный джемпер, брюки или бриджи. Выбирать лучше варианты из синтетических тканей: помимо прочего, они предотвращают переохлаждение. Можно присмотреться к вариантам с мембранными вставками — такой материал защитит от ветра и дождя», — рассказал Самофатов.

В случае более теплой погоды эксперт «Спортмастер PRO» посоветовал надевать шорты и футболку со свободным кроем, которые позволят игроку свободно передвигаться по площадке.

По мнению Самофатова, предпочтение стоит отдавать спортивной одежде из синтетических материалов с дополнительными технологиями, которые помогают отвести влагу без плотного контакта с кожей.

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