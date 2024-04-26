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Россиян предупредили об опасности йода и зеленки

Терапевт Тарасов: антисептик на основе йода нельзя наносить на открытую рану

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Вместо зеленки и йода в аптечке лучше иметь более мягкие антисептики: перекись водорода или специальные медицинские антисептические растворы, которые продаются в аптеке. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

При повреждении кожи нужно очистить ранку от грязи и бактерий теплой проточной водой, а затем залить ее перекисью водорода или антисептическим раствором. После этого сильный порез можно заклеить специальным медицинским клеем.

Зеленки же лучше избегать: она хоть и обладает антисептическими свойствами, может вызвать серьезную аллергическую реакцию. Поэтому перед применением зеленки нужно протестировать ее на небольшом участке кожи.

Йод нельзя наносить на открытую рану: он может спровоцировать раздражение, ожоги и замедлить процесс заживления. По этой же причине нельзя прикладывать к ране смоченную в йоде вату, добавил врач.

До этого ребенок в Кургане получил химический ожог из-за длительного контакта с кожей смоченной в антисептике ваты. У него развился некроз тканей, место ожога пришлось оперировать дважды.

Ранее врач рассказал, что склонность к получению солнечных ожогов связана с риском рака кожи.

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