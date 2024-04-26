В продолжении «Универа» «ботаника» Валю ждет преображение

Телеведущая Анна Хилькевич и актер Александр Мартынов рассказали о сериале «Универ. 13 лет спустя» в шоу «Утро. ТНТ». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Хилькевич и Мартынов играют в сериале «Универ» самую контрастную пару, красотки Маши Беловой и «ботаника-зануды» Вали Будейко. В новом сериале Мартынов пообещал удивить зрителей — его героя ждет преображение.

«Ждите сенсационных поворотов сюжета, и мой персонаж еще очень сильно вас удивит. Если вы смотрели предыдущие сезоны, когда еще меня не было, и знаете, что раньше делал Кузя и с кем…» — заинтриговал зрителей он.

13 мая состоится премьера сериала «Универ. 13 лет спустя».

Персонаж Мартынова присоединился к сериалу с 78-й серии, он поселился в общежитии вместо уехавшего Кузи, плохо понимает иронию и изводит всех своим занудством. Известно, что герой-спортсмен Кузя в исполнении актера Виталия Гогунского в продолжении станет «пельменным олигархом».

Накануне завершился второй сезон сериала «Папины дочки. Новые». Во втором сезоне продолжения «Папиных дочек» на экран вернулись любимые зрителями оригинального сериала персонажи — Даша Васнецова (Анастасия Сиваева), Илья Полежайкин (Михаил Казаков) и Иржи (Михаил Башкатов).

Ранее Мария Погребняк сломала палец на шоу «Сокровища императора».