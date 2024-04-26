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В Германии рассказали, почему американские деньги для Киева обрадовали ЕС

NZZ: деньги США Украине обрадовали ЕС, где недостаточно средств на помощь ВСУ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Выделенные Соединенными Штатами деньги Украине в размере $61 млрд восприняли с облегчением в ЕС, Европа не смогла должным образом поддерживать помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на время задержки американской поддержки Киева. Об этом пишет немецкая газета Neue Zürcher Zeitung.

«После нескольких месяцев ожидания американский президент Джо Байден смог в среду подписать пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов… Соответствующий вздох облегчения был не только в Киеве, но и в ЕС. Потому что Европа не смогла восполнить пробел, вызванный США в последние месяцы», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что первые машины с артиллерийскими снарядами и зенитными ракетами пересекут украинскую границу «в ближайшие несколько дней». При этом вскоре последуют ракеты большой дальности ATACMS от США для украинской армии.

Как уточняет газета, после начала специальной военной операции на Украине ЕС поддержал Киев военной помощью на сумму около 35 млрд евро, а США — примерно на 43 млрд евро.

До этого депутат Верховной рады Максим Бужанский заявлял, что ВСУ перестали использовать американские танки Abrams на поле боя из-за их уязвимости перед российскими беспилотными летательным аппаратами.

Ранее Шойгу обвинил США в целенаправленном затягивании конфликта на Украине.

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