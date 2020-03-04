Три итальянца погибли под лавиной в Грузии
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При сходе лавины в Местийском муниципалитете Грузии погибли три итальянских туриста, передает РЕН со ссылкой на государственную компанию развития горных курортов республики.
Под снегом оказались шесть человек. Двое остались невредимы, один — госпитализирован с множественными переломами, еще трое — погибли.
Туристы катались в запретной зоне рядом с вершиной Тетнульд. Там стоят запрещающие знаки из-за высокой вероятности лавины.
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