Три итальянца погибли под лавиной в Грузии

При сходе лавины в Местийском муниципалитете Грузии погибли три итальянских туриста, передает РЕН со ссылкой на государственную компанию развития горных курортов республики.

Под снегом оказались шесть человек. Двое остались невредимы, один — госпитализирован с множественными переломами, еще трое — погибли.

Туристы катались в запретной зоне рядом с вершиной Тетнульд. Там стоят запрещающие знаки из-за высокой вероятности лавины.

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