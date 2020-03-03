У папы Римского не выявили коронавирус

Тест на коронавирус папы Римского Франциска оказался отрицательным, передает Reuters со ссылкой на итальянские СМИ.

Как оказалось, Франциск подхватил обычную простуду.

Комментария представителя Ватикана получить не удалось.

Ранее сообщалось, что Франциск пропустит мероприятия традиционной недели духовных размышлений в связи с болезнью.

До этого появилась информация, что два помощника понтифика инфицированы коронавирусом, а сам глава Римско-католической церкви переведен на режим карантина.

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