В Мурманской области мужчина поджег жену вместо чучела Масленицы

В Мурманской области полиция задержала мужчину за поджог жены во время масленичных гуляний, сообщает »Регион.online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, мужчина в нетрезвом состоянии приревновал жену и поджег ее, облив уайт-спиртом. Когда у нее вспыхнули волосы на голове, он бросился тушить огонь. Женщина доставлена в больницу с ожогами на руках и лице. Также у нее пострадали глаза.

Полиция задержала мужчину. Он сознался в содеянном.

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