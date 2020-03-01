СК возбудил дело после ДТП с автобусом под Ульяновском, где пострадали дети

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После ДТП с автобусом под Ульяновском, где пострадали девять детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по региону.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель автобуса допрошен в качестве подозреваемого.

В СК добавили, что, учитывая общественный резонанс, и то, что в результате ДТП пострадали дети, дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

29 февраля автобус футбольного клуба «Нефтяник», в котором находились 26 детей в возрасте от 7 до 14 лет и семеро взрослых попал в ДТП. В условиях сильного гололеда водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего случилось опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате пострадали девять детей и сопровождавшая их женщина. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему пришлось пришить кисть руки; мальчик с родителями отправлен в Москву для дальнейшего обследования.

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