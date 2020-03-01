Медики назвали полезные продукты для позднего ужина

Врачи утверждают, что для позднего ужина подойдут закуски, содержащие менее 200 калорий, передает Health.news.

Так, медики посоветовали в качестве позднего ужина салаты с лососем и овощами или с авокадо и яйцом.

Они также советуют банановое пюре с тыквенными семечками, сладкий картофель, хумус с сырыми овощами, вишневый тарт и киви.

При этом специалисты подчеркивают, что принимать пищу перед сном следует только в случае сильного чувства голода, а не превращать это в привычку.