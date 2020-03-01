В Приморье арестовали подозреваемого в показе порноролика на масленичных гуляниях

В Приморье арестовали подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы в Михайловском районе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя краевого УМВД России.

По данным агентства, задержан уволенный недавно светооператор дома культуры Михайловского района 2001 года рождения, он уже дал признательные показания.

Ранее местные власти заявили, что те, кто отвечал за трансляцию и допустил халатность, и те, кто вывел ролик на экран, будут наказаны.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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