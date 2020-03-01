Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
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У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье. Об этом сообщает «Интерфакс».
По церковному календарю Прощеное воскресенье выдалось на 1 марта. Это последний день перед Великим постом, который начнется с понедельника, 2 марта.
Согласно православным обычаям, в этот день нужно попросить прощения у родных и близких за все свои прегрешения и обидные поступки. Также стоит самому просить тех, на кого затаена обида.
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