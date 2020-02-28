СК возбудил дело после смерти людей в банном комплексе в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух людей от химических ожогов от сухого льда в банном комплексе на юге Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Причинение смерти по по неосторожности двум и более лицам».

Ранее сообщалось, что два человека погибли при происшествии в банном комплексе «Девятый вал». Еще двое находятся без сознания в реанимации.

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