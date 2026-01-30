«Когда‑нибудь обнимемся на полную»: Асмус с обидой обратилась к матери в день ее рождения

Актриса Асмус опубликовала архивное фото с матерью в надежде на примирение

Актриса Кристина Асмус обратилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) к матери Раде Викторовне, поздравив женщину с днем рождения.

Асмус опубликовала архивную фотографию с родственницей, подчеркнув в посте: «Когда-нибудь я перестану тебе доказывать. И, надеюсь, обнимемся на полную». На этом фоне актрису поддержали поклонники, которым она не раз уже рассказывала о своих тяжелых отношениях с родителями.

«Думаю, мама смотрит и читает. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама тебя непременно найдет», «Кристина суперталантливая, прекрасная мама, такой дочкой надо гордиться!» — пишут интернет-пользователи.

Как вспоминает издание «СтарХит», с похожим обращением Кристина Асмус выходила в октябре — в день рождения отца Игоря Львовича. Она рассказывала, что родителю было чуждо традиционное проявление любви наподобие объятий и прочего.

Он никогда не говорил, что любит ее, но при этом собственным примером научил трудолюбию, служению, терпению, умению прощать и не просить ничего взамен. Асмус подчеркивала, что, несмотря на трудности, никогда не хотела другого отца и гордится им.

