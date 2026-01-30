Фигурантке дела о похищении подростка в Красноярске предъявили обвинение

Фигуранте дела о фиктивном похищении 14-летнего подростка в Красноярске предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что 18-летней жительнице Сургута обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», максимальное наказание по которой до шести лет лишения свободы.

Об исчезновении 14-летнего сына красноярского бизнесмена стало известно 22 января. Его разыскивали полицейские и волонтеры. Позднее появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как подросток идет вместе с незнакомцем по улице. Мальчика нашли 24 января на съемной квартире вместе с 18-летней девушкой, которую позднее задержали.

Как позднее рассказала фигурантка, ей позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили, что ей может грозить опасность и ей необходимо приехать в Красноярск.

По информации следствия, 21 января 2026 года фигурантка, действуя совместно с мошенниками, прилетела в Красноярск из Сургута. На следующий день она пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и забрали 3 млн рублей. Вечером того же дня она отдала деньги мошенникам, оставив часть из похищенной суммы себе. После этого девушка и мальчик отправились в квартиру, арендованную ранее мошенниками, где ждали дальнейших указаний.

Ранее стали известны детали дела о «похищении» подростка в Красноярске.