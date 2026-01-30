Размер шрифта
В Европе рассказали о беспокойстве граждан из-за «демонизации» России

BZ: большинство жителей Австрии беспокоит демонизация России
Benoit Tessier/Reuters

Большинство жителей Австрии беспокоит «демонизация» России и прославление Украины. Об этом пишет журналист Люк Мозер в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

По его словам, в австрийском населении «практически не оспариваются» обвинения против России, касающиеся конфликта на Украине. Однако в то же время австрийцев «беспокоит» демонизация РФ.

«Большинство беспокоит демонизация одной стороны и прославление другой, убеждение, что все русское связано с Сатаной, а все украинское и западное — с Богом. Это подрывает доверие, поляризует общество и ведет к тупику во внешней политике, а все чаще и во внутренней», — написал он.

По словам журналиста, раздраженность граждан объясняет и популярность правой «Австрийской партии свободы» (FPÖ), которая отказывается от санкций против России, придерживается скептицизма в отношении Украины и акцентируется на «национальном нейтралитете».

Мозер подчеркнул, что «нынешние дебаты о России сотрясают страну» и отметил, что «вопрос о том, может ли Австрия выступать в роли посредника, четко излагая факты и резко критикуя бывших союзников, вполне обоснован».

В недавней статье для Berliner Zeitung экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против демонизации России и заявил, что страна является «не страной варваров», а государством «с богатой культурой и разнообразными историческими связями с Германией». Также он высказался за возобновление Германией сотрудничества с Москвой в области энергоресурсов. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал «ужасом» слова Шредера.

Также 26 января генеральный секретарь Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц потребовал отправить в отставку главу МИД Австрии Беату Майнль-Райзингер за решение выделить финансовую помощь Украине.

Ранее в Германии заявили, что Европа и дальше хочет видеть Россию врагом.
 
