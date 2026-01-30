Размер шрифта
Четыре очка российских хоккеистов принесли «Миннесоте» победу над «Калгари»

Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила на льду «Гранд Казино Арена», завершилась со счетом 4:1.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Винни Хиностроза и Мэтт Болди. Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, Данила Юров также поразил ворота соперника, а Владимир Тарасенко отдал результативный пас. Таким образом, российские хоккеисты принесли команде четыре очка.

Единственную шайбу у «Калгари Флэймз» на свой счет записал Морган Фрост.

«Миннесота Уайлд» с 72 очками сохраняет второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Калгари Флэймз», потерпевший пятое поражение подряд и имеющий в активе 48 очков, занимает предпоследнюю, седьмую строчку Запада.

Следующие матчи команд пройдут 1 февраля. «Миннесота» в этот день сыграет на выезде с «Эдмонтон Ойлерз». «Калгари» проведет домашнюю встречу против «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее Александр Овечкин сравнялся с Гретцки по набранным очкам в НХЛ за один клуб.
 
