Овечкин сравнялся с Гретцки по набранным очкам в НХЛ за один клуб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг исторической отметки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз».

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3. Эта победа позволила «Вашингтону» прервать серию из двух поражений подряд. Победный буллит реализовал Ник Дауд.

40-летний форвард оформил результативную передачу. Этот пас стал для Овечкина 1669-м набранным очком в составе «Вашингтона», что позволило ему сравняться по этому показателю с канадцем Уэйном Гретцки, который набрал 1669 очков, выступая за «Эдмонтон Ойлерз».

Таким образом, Александр Овечкин теперь делит с Гретцки пятое место в истории НХЛ по количеству очков, набранных за один клуб на протяжении карьеры. Лидерами этого рейтинга являются Горди Хоу (1809 очков за «Детройт»), Стив Айзерман (1755 очков за «Детройт»), Сидни Кросби (1744 очка за «Питтсбург») и Марио Лемье (1723 очка за «Питтсбург»).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

