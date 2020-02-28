Взрыв самодельной бомбы произошел на севере Петербурга

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В здании в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ), передает «Фонтанка.ру».

В МЧС по городу сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек..

Как уточняет ведомство, разрушений нет.