Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло в два раза

Число заразившихся коронавирусом нового типа на территории Франции возросло более чем вдвое, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.

В настоящее время во Франции диагностированы 38 случаев заражения коронавирусом нового типа, отметил Вернан. Он подчеркнул, что 12 новых инцидентов связаны с зараженным пациентом из департамента Уаза на севере страны.

Ранее сообщалось о 18 пациентах с коронавирусом и двух случаях летального исхода во Франции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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