Посол КНР рассказал о находящихся в Ухане российских студентах

Посол КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что в настоящее время в китайском городе Ухань, где начал распространяться коронавирус, находятся 44 российских студента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти студенты сами отказались от эвакуации в Россию.

«Могу вам обещать, что они живут очень хорошо, им предоставляют продукты питания и необходимые условия для жизни. Их безопасность гарантирована, нет проблем», — заверил дипломат.

Он также добавил, что в Китае понимают ситуацию с временным запретом на въезд в РФ китайских граждан, однако рассчитывают на то, что принимаемые Москвой меры не будут чрезмерными.

Посол также рассказал, что в его стране ученые разработали необходимую против коронавируса вакцину, но препарат еще нуждается в доработках.

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