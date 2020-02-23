Третий человек погиб от коронавируса в Италии
close
В итальянском городе Кремона области Ломбардия скончалась от коронавируса. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на представителей властей итальянской северной области.
Отмечается, что у женщины было онкологическое заболевание, она находилась в больнице Кремоны в тяжелом состоянии. У нее был диагностирован коронавирус.
Число заразившихся коронавирусом в Италии по меньшей мере составляет 132 человека, еще два человека скончались.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Армани решил провести показ коллекции в пустом зале из-за коронавируса
— Коронавирус стал причиной отмены всех спектаклей в театре Милана «Ла Скала»