Третий человек погиб от коронавируса в Италии

В итальянском городе Кремона области Ломбардия скончалась от коронавируса. Об этом сообщает Ansa со ссылкой на представителей властей итальянской северной области.

Отмечается, что у женщины было онкологическое заболевание, она находилась в больнице Кремоны в тяжелом состоянии. У нее был диагностирован коронавирус.

Число заразившихся коронавирусом в Италии по меньшей мере составляет 132 человека, еще два человека скончались.

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