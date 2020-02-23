Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек

Глава итальянской провинции Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что в только в данном регионе уже выявлено 89 случаев заражения, передает ТАСС.

Ранее глава Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли рассказал, что помимо заразившихся в Ломбардии, 17 человек заболели в Венето, два — в Эмилии-Романье, один — в Пьемонте, кроме того, вирус обнаружен у двух китайских туристов в Лацио.

Таким образом, суммарное количество заболевших в Италии превысило 100 человек.

На данный момент от коронавируса в стране скончались два человека. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных — в Ломбардии. 12 городов в двух провинциях закрыты на карантин.

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