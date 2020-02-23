Климатолог спрогнозировал погоду на лето после аномально теплой зимы

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что после аномально теплой зимы в России не стоит ждать жаркого лета, передает РИА «Новости».

Киселев пояснил, что природа, скорее всего, постарается немного выровнять ситуацию, чтобы избежать сильного скачка средних температур. Поэтому, по его словам, если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней.

Климатолог также отметил, что из-за того, что зима в этом году преимущественно бесснежная, то это может обернуться нехваткой влаги в почве, и, как следствие, нанести вред сельскому хозяйству.

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