Лукашенко предупредил Украину об исчезновении

Продолжение конфликта может привести к прекращению существования Украины в ее нынешнем виде. Об этом в интервью американскому каналу «Newsmax» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует агентство БелТА.

По его словам, Россия добивается успехов на поле боя, и военный конфликт продолжится до появления силы, способной убедить «главаря режима Владимира Зеленского согласиться на мир».

«Поэтому главное сегодня — остановить бойню, чтобы не гибли люди», -— подчеркнул Лукашенко.

Украинский лидер полагает, что на исход украинского конфликта сильно влияет позиция президента США Дональда Трампа и, если он не «махнет рукой», а будет двигаться дальше в этом вопросе, то результат будет. Лукашенко предупредил, что продолжение войны может привести к глобальным последствиям. Именно по этой причине, США должны рассматривать в первую очередь урегулирование именно конфликта на Украине.

Накануне Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. Он отметил, что сейчас Украина «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин хочет мира на Украине.