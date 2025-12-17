На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, сколько они будут работать и отдыхать в 2026 году

Депутат Бессараб: в 2026 году россиян ждут 247 рабочих дней и 118 дней отдыха
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году работающих россиян ожидают 247 рабочих дней и 118 дней отдыха. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, если к выходным и праздничным дням прибавить стандартный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, общее время отдыха в году составит 146 дней.

Депутат также уточнила, что конец 2025 года ознаменуется самой короткой рабочей неделей, которая будет состоять всего из двух дней — 29 и 30 декабря. При этом 2026 год начнется продолжительными новогодними каникулами, которые продлятся до 12 января и в сумме займут 12 дней.

Бессараб добавила, что привычных четырехдневных выходных в майские праздники в 2026 году не предусмотрено, однако общее количество дней отдыха, по ее оценке, все равно позволит россиянам полноценно восстановить силы.

В ноябре Бессараб рассказала, что предстоящие новогодние каникулы в России станут самыми длинными за 12 лет. Она отметила, что с 2013 года россияне привыкли к длительным выходным. В 2026 году новогодние каникулы продлятся до 11 января включительно. В прошлом году праздничными были дни с 29 декабря по 8 января. Всего выходных было 11 дней.

Ранее большинство россиян выступили за официальный выходной день 31 декабря.

