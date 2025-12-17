Мерц оценил как «50 на 50» шансы изъять замороженные активы России

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц оценил перспективы Евросоюза договориться об изъятии замороженных активов России как 50 на 50. Его слова приводит телеканал ZDF.

«С сегодняшней точки зрения, я бы сказал, что шансы на то, что мы справимся, составляют пятьдесят на пятьдесят», — сказал Мерц.

Он признал существование опасений среди таких стран, как Бельгия и Италия, однако заметил, что если не предпринять никаких действий сейчас, «чтобы остановить наступление российской армии», то, когда же это сделать.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

