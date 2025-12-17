На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Серебро будет торговаться на Петербургской бирже

ТАСС: серебро станет одним из товаров для торгов на Петербургской бирже
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Серебро будет представлено в качестве одного из товаров в секции «Металлы и сплавы» в рамках торгов на Петербургской бирже. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе торговой площадки.

«Действительно, по инициативе участников торгов в спецификацию биржевого товара внесено серебро. Серебро также является драгоценным металлом, будет торговаться в действующем сегменте секции, поэтому отдельной церемонии запуска торгов для него не планируется», — рассказали там.

12 декабря стоимость серебра на бирже достигла исторического максимума, превысив отметку в $65 за тройскую унцию. По состоянию на 17:28 по московскому времени цена мартовского фьючерса на серебро увеличилась на 0,67% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув $65,028 за унцию. Это первый случай в истории, когда цена серебра превзошла уровень в $65.

До этого инвестор Сергей Гришин в беседе с «Лентой.ру» назвал рубли «под подушкой» наименее выгодной инвестицией в 2026 году. По его словам, российская валюта сейчас переоценена и многие аналитики считают, что она обладает существенным потенциалом падения. Если же деньги размещены на депозит, то этот риск компенсируется высокой процентной ставкой, поэтому стоит выбирать вклады с оптимальными условиями.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в серебро вместо золота.

