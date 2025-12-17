На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили полностью списывать долг по ипотеке при одном условии

Останина призвала полностью списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка
Нина Зотина/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Нина Останина предложила распространить семейную ипотеку на выгодных условиях на большее число регионов России, а также рассмотреть возможность списания долга после рождения четвертого ребенка. Об этом она сообщила «Ленте.ру».

«Сейчас семейная ипотека под два процента есть только в селе и на Дальнем Востоке. И естественно, люди не очень активно берут жилплощадь в регионах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры», — сказала депутат.

По ее словам, поэтому выдвигаются предложения об улучшении семейной ипотеки. Парламентарий отметила, что уже направила соответствующие предложения в правительство.

Как считает законодатель, льготную ипотеку для семей с детьми необходимо распространить на другие регионы РФ. Кроме того, по ее мнению, нужно рассмотреть возможность введения нулевой ставки в некоторых из этих субъектов.

«Также необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого — полное списание», — заявила Останина.

Накануне министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что в РФ объемы выдачи ипотечных кредитов в 2025 году сократились на 21%.

Ранее в Госдуме поддержали особые условия по ипотеке для семей с ребенком-инвалидом.

