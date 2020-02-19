Названа причина теплой зимы в России
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Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в текущем году в России установилась аномальная зима из-за теплых атлантических масс, которые вытесняют холодный воздух из Сибири, передает РИА «Новости».
По словам синоптика, в этом году северо-атлантическое колебание перенесло теплые воздушные массы не только в Европу и Ямал, как это бывает обычно, но добралось и до Хабаровского края.
«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт», — сказал Вильфанд, добавив, что не помнит похожих ситуаций.
Температурные отклонения от нормы в нынешний сезон достигали 25-28°C.
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