Названа причина теплой зимы в России

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в текущем году в России установилась аномальная зима из-за теплых атлантических масс, которые вытесняют холодный воздух из Сибири, передает РИА «Новости».

По словам синоптика, в этом году северо-атлантическое колебание перенесло теплые воздушные массы не только в Европу и Ямал, как это бывает обычно, но добралось и до Хабаровского края.

«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт», — сказал Вильфанд, добавив, что не помнит похожих ситуаций.

Температурные отклонения от нормы в нынешний сезон достигали 25-28°C.

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