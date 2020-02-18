На Diamond Princess один из медиков заразился коронавирусом

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Круизное судно Diamond Princess в порту Иокогамы, 16 февраля 2020 года Круизное судно Diamond Princess в порту Иокогамы, 16 февраля 2020 года
Круизное судно Diamond Princess в порту Иокогамы, 16 февраля 2020 года
Jae C. Hong/AP

Администрация префектуры Вакаяма в Японии заявила, что на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в порту японского города Иокогама, обнаружено три случаев заражения коронавирусом, передает ТАСС.

Как отмечается, один из заболевших является сотрудником медицинской бригады экстренного реагирования при Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Он работал на судне с зараженными пассажирами.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек.

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