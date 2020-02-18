В Москве лжесотрудник банка похитил у пенсионерки 1,5 млн рублей
close
В Москве неизвестный, представившийся сотрудником банка, похитил со счета пенсионерки 1,5 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.
Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником банка и узнал информацию о реквизитах банковских карт.
В дальнейшем мошенник похитил со счета пенсионерки 1 млн 542 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК России («Кража в особо крупном размере»).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мошенник украл у московской пенсионерки 2,7 млн рублей
— Мошенник похитил со счета москвички более 1,6 млн рублей
— Новая афера с банковскими картами превращает жертв в соучастников преступления