В Москве лжесотрудник банка похитил у пенсионерки 1,5 млн рублей

В Москве неизвестный, представившийся сотрудником банка, похитил со счета пенсионерки 1,5 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником банка и узнал информацию о реквизитах банковских карт.

В дальнейшем мошенник похитил со счета пенсионерки 1 млн 542 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК России («Кража в особо крупном размере»).

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