«Заболевание доярок» представляет угрозу офисным работникам

Врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, что туннельный синдром, или синдром запястного канала угрожает любому человеку, который несколько часов в день проводит за компьютером. Об этом сообщает радио Sputnik.

Андрусов пояснил, что получить туннельный синдром в современных условиях может абсолютно любой человек из-за массовой компьютеризации.

Невролог отметил, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, так как постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые давят на нерв. Сейчас в положении с компьютерной мышкой в руках нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок, что провоцирует заболевание.

Врач рекомендовал в качестве профилактики использовать ортопедический коврик, либо ортопедическая клавиатура.