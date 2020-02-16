СМИ назвали фамилии расстрелянных в Калининграде россиян

Личности мужчины и беременной женщины, которые погибли в результате стрельбы на Центральном рынке в Калининграде, раскрыл сайт kp.ru.

По данным издания, погибшими оказалась семейная пара: мужчина по фамилии Янголенко и девушка по фамилии Ефимова. Отмечается, что они были индивидуальными предпринимателями и работали на рынке.

Нападавшим, как предполагается, был Фазиль Бахрамов, который также был предпринимателем.

По предварительным данным, конфликт, который привел к смерти трех человек, произошел из-за торговых территорий на рынке.

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