Калининградский стрелок скончался в реанимации

Мужчина, который устроил стрельбу на Центральном рынке в Калиннграде, скончался от полученных травм в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после стрельбы мужчина попытался покончить с собой, однако был доставлен в реанимацию. Позднее злоумышленник скончался.

Уточняется, что в результате стрельбы погибли муж и беременная жена. Также был ранен их несовершеннолетний сын, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Источник: в центре Калининграда произошла стрельба