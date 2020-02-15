Калининградский стрелок скончался в реанимации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/915/12961915/00e7d1223ef2d01cda0ee85d3c2f86eb-pic905-895x505-53764.jpg">

Мужчина, который устроил стрельбу на Центральном рынке в Калиннграде, скончался от полученных травм в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после стрельбы мужчина попытался покончить с собой, однако был доставлен в реанимацию. Позднее злоумышленник скончался.

Уточняется, что в результате стрельбы погибли муж и беременная жена. Также был ранен их несовершеннолетний сын, его состояние оценивается как удовлетворительное.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стали известны подробности стрельбы в Калининграде

— Власти Калининграда подтвердили смерть двух человек при стрельбе

— Источник: в центре Калининграда произошла стрельба