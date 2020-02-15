Калининградский стрелок скончался в реанимации
close
Мужчина, который устроил стрельбу на Центральном рынке в Калиннграде, скончался от полученных травм в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что после стрельбы мужчина попытался покончить с собой, однако был доставлен в реанимацию. Позднее злоумышленник скончался.
Уточняется, что в результате стрельбы погибли муж и беременная жена. Также был ранен их несовершеннолетний сын, его состояние оценивается как удовлетворительное.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стали известны подробности стрельбы в Калининграде
— Власти Калининграда подтвердили смерть двух человек при стрельбе