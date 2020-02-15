Источник: в центре Калининграда произошла стрельба
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В центре Калининграда неизвестный открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что выстрелы были произведены из охотничьего карабина.
Уточняется, что в результате инцидента погибли два человека.
После стрельбы мужчина попытался покончить с собой. Он был ранен, после чего госпитализирован.
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