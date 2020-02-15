Ученые из КНР назвали вероятный источник коронавируса

Специалисты министерства науки и техники КНР считают, что именно летучая мышь может быть наиболее вероятным источником коронавируса, передает РИА «Новости».

По словам главы управления по научно-техническому развитию китайского ведомства У Юаньбиня, домашняя птица и скот могут быть меньше всего связаны с вирусом.

Ранее ученые заявляли, что COVID-19 на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

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